Inês Herédia acusada de preconceito Polémica aconteceu depois de aersonagem da novela ‘Festa é Festa’, da TVI, ter gozado com pessoas com excesso de peso.

01:30

Inês Herédia está a ser acusada de ‘gordofobia’ após a sua personagem da novela ‘Festa é Festa’, da TVI, ter gozado com as pessoas com excesso de peso.



A atriz justificou -se: "Todas essas intervenções são improvisações minhas", afirmou, alegando que pretendeu apenas mostrar o "preconceito gigante" da sociedade.

