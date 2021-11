Inês Herédia afastada da igreja por ser lésbica

O batizado dos filhos de Inês Herédia, Luís e Tomás, de quase três anos, que aconteceu em 2019, serviu agora de mote para a atriz deixar um desabafo, nas suas redes sociais, sobre a relação que mantém com a Igreja Católica, após ter casado com Gabriela Sobral, diretora na Plural, produtora de ficção da TVI.





“Como o passar dos anos e à medida que fui percebendo e aceitando a minha homossexualidade, afastei-me proporcionalmente deste lugar onde me sinto tão bem, mas que o mundo, a sociedade e o peso da história e das instituições me continuava a dizer que eu não era assim tão bem vinda ali. Ou era, mas com condições. Tudo faz curto-circuito ainda na verdade. Hoje entristece-me saber que não posso ser tratada da mesma maneira que o amigo hetero que tenho ao lado”.