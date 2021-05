Inês Herédia confessa: "Tentava gostar de homens"

Inês Herédia, de 31 anos, vive uma relação feliz e estável com Gabriela Sobral, de 55, com quem dois filhos, os gémeos Tomás e Luís, de dois anos. No entanto, não foi fácil até aceitar a sua homossexualidade., começou por revelar em entrevista a Rita Ferro Alvim para o podcast ‘N’A Caravana’.A primeira pessoa com quem abriu o coração foi com um padre, aos 20 anos. Aos 25, contou aos pais. "Marquei uma conversa com a minha mãe e depois com o meu pai. O meu pai já teve um enfarte e eu tinha medo... No fim, disse-me que já passou por muitos problemas na vida para saber o que é um problema. Não estava nada à espera desta reação."Antes disso, Inês já tinha revelado que essas conversas a fizeram tornar-se uma mulher mais segura e confiante. "Sinto que fiz tudo no tempo certo e que, graças a Deus, tive sempre pilares à minha volta que não me deixaram tomba".Agora, ao lado da mulher, vive feliz e em harmonia com toda a família. "Os meus filhos foram o último passo no processo de normalização da família. Tiveram um papel unificador. O meu avô ama a Gabi e tem 93 anos", contou no podcast.A dar cartas na nova novela da TVI, ‘Festa É Festa’, produzida pela Plural, onde a mulher é diretora, Inês Herédia admite que sempre sonhou ser mãe, mas não tão cedo. "Foi algo que sempre quisemos. Se calhar, eu teria esperado, mas não queria que a Gabi fosse mãe com idade de ser avó".