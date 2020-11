Inês Herédia confessa: "Tentei apaixonar-me por homens"

Inês Herédia esteve no 'Dia de Cristina', TVI, e acabou por fazer confissões sobre o início da relação com a mulher, Gabriela Sobral.



"É no sofrimento que encontras o outro. A Gabi

e eu, quando nos conhecemos, quando nos apaixonámos, estávamos as duas a sofrer, por razões completamente diferentes, e é, aí, que tu vês o coração do outro. Quando vês alguém sofrer, a outra pessoa está com as portas escancaradas, tu entras lá para dentro...", contou.



Tentei, neguei durante muito tempo e tentei, durante muito tempo, apaixonar-me por homens, - e apaixonei-me por um ou dois - mas há uma parte que só as mulheres é que têm. Desculpem, homens!", admitiu.



"Foi muito difícil assumir, mais para mim do que para os outros", confidenciou, recordando o momento em que contou à família.



"A única questão que a minha me colocou foi: 'Como é que nós temos uma relação tão próxima e só agora é que a Inês me está a dizer isso?' Eu fiz a parte toda do sofrimento sozinha, não quis apresentar um problema à família, apresentei uma solução. Disse-lhes: 'É isto, estou feliz, estou com uma pessoa... Achava eu que estava feliz [risos]. Quis apresentar a coisa resolvida, não lhes quis por um problema em cima. A minha mãe só ficou magoada com isso: 'Então, estou aqui para quê?'. A minha mãe não percebeu por que é que não lhe contei imediatamente. Depois, tivemos essa conversa. Tu também tens de perceber dento de ti, tens de ganhar força, porque o mais difícil é aceitares-te, porque tu não queres aquilo para a tua vida, tu queres ser fecunda com o amor da tua vida. Poderes ter um filho da pessoa que amas é tudo".



Inês e Gabriela são mães dos gémeos Luís e Tomás, nascidos em dezembro de 2018.