Inês Herédia declara-se à mulher com beijo escaldante

01:30

Carolina Marques Dias

Juntas há quatro anos e com dois filhos em comum, Tomás e Luís, Inês Herédia e Gabriela não escondem a paixão que nutrem uma pela outra. Ontem, a diretora de Conteúdos e Produção da Plural completou 56 anos e recebeu uma declaração de amor por parte da mulher. “Feliz ano novo, meu amor, mãe dos meus filhos, Mogli do mar, última a sair da festa, medalha olímpica na categoria de amares o meu desassossego e na de mau feitio pior que o meu”, brincou Inês Herédia, de 31 anos, numa publicação em que divulgou fotografias raras ao lado de Gabriela Sobral, entre as quais a de um beijo apaixonado. Embora não esconda o quanto está feliz, a atriz já confessou que não foi fácil assumir que era homossexual. “Eu neguei durante muito tempo e tentei durante muito tempo apaixonar-me por homens. E apaixonei-me por um ou dois, mas há uma parte que só as mulheres é que têm, desculpem homens, mas nós somos de facto tanta coisa. Foi muito difícil [de assumir], mais para mim do que para os outros”, contou numa conversa intimista com Cristina Ferreira.









Vencido o receio de assumir que gostava de mulheres, principalmente perante a família, Inês Herédia disse ‘sim’ a Gabriela Sobral em fevereiro de 2018. A cerimónia foi restrita aos familiares e amigos mais próximos.

Decididas a criarem a própria família, Inês Herédia e Gabriela Sobral recorreram à inseminação artificial para serem mães. A atriz descobriu que estava grávida de dois meninos e a 27 de dezembro de 2018 nasceram os gémeos Tomás e Luís.