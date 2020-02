Inês Herédia desabafa sobre homossexualidade: "Tinha namoradas às escondidas"

Inês Herédia foi a convidada desta quinta-feira, dia 6 de janeiro, para estar à conversa com Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua', na TVI.Aos 30 anos, a atriz de falou abertamente sobre a batalha que enfrentou para se assumir como homossexual., começou por contar o rosto da TVI, que vai integrar o elenco da nova novela do canal, 'Quer o Destino'., relembrou ainda, sobre as paixões que sentiu por outras mulheres quando tudo começou., afirmou a artista.No entanto, Inês Herédia garante que conseguiu encontrar o seu caminho com a ajuda de pessoas próximas que a ajudaram a aceitar-se tal como é., desabafou Inês., disse Fátima Lopes, que contou logo de imediato com a concordância de Inês Herédia.Recorde-se que, atualmente, Inês Herédia mantém uma relação amorosa com Gabriela Sobral , com quem teve dois filhos gémeos, Luís e Tomás, que nasceram em dezembro do ano passado . As duas recorreram a inseminação artificial para concretizar o sonho de serem mães.