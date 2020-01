Inês Herédia em noite louca com amigos

01:30

Carolina Cunha

Inês Herédia não podia ter entrado nos 30 da melhor forma. Apesar de ter soprado as velas a 27 de dezembro, a atriz reuniu os amigos numa festa de arromba duas semanas depois.O dress code da celebração foi decidido pela anfitriã, que pediu aos convidados que dessem vida às personagens dos filmes e séries com maior relevância na sua vida. Entre familiares e amigos da artista, foram várias as caras conhecidas que não faltaram ao evento que ficou marcado por uma grande dose de loucura e diversão."Soltei a Barbarella que existe em mim e juntei a família e os amigos todos para dançarem até sermos expulsos da pista. Que noitão!", escreveu a atriz nas redes sociais.