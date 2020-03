Inês Herédia faz declaração de amor a Gabriela Sobral

Mesmo que me prometas a imortalidade voltarei para casa, onde estão as coisas que plantei e fiz crescer, onde estão as paredes que pintei de branco", escreveu o rosto da TVI, numa fotografia onde Gabriela surge a abraçá-la.



Na imagem, captada na praia, Inês encontra-se sem roupa, a fazer topless.





Inês Herédia e Gabriela Sobral continuam mais apaixonadas que nunca.A atriz de 30 anos decidiu fazer uma declaração pública à antiga diretora de programas da SIC, com quem está casada desde 2018.A artista citou palavras da escritora Sophia de Mello Breyner para este gesto romântico.