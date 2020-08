Inês Herédia faz promessa após morte de Pedro Lima e recorda o ator em texto de despedida

Inês Herédia despediu-se da novela ‘Quer o Destino’ da TVI, através de um texto nas redes sociais, visto que as gravações terminaram esta semana. No texto de despedida, a atriz falou do ambiente vivido nos bastidores com os colegas de elenco e recordou ainda o ator Pedro Lima, que foi encontrado morto na praia do Abano, no dia 20 de junho, em Cascais.

"Já nos ouviram muitas vezes a dizer que somos uma equipa muito unida, é uma responsabilidade muito grande dizer isto, cada vez que o digo, olho para dentro e pergunto-me se dei o mesmo a mão a toda a gente. O Pedro Lima partiu há umas semanas e com a partida dele, decidimos ser mais atentos uns aos outros e digo-vos uma coisa, não há maneira mais bonita de viver do que nesta", começou por escrever na legenda de fotografias que partilhou nos bastidores.

A atriz de 30 anos revelou ainda que o apoio dos colegas foi essencial: " (…) Nas últimas semanas senti que levei muita gente ao colo mas acima de tudo, senti uma força gigantesca de uma equipa verdadeiramente coesa que também me levou ao colo e protegeu numa fase em que o desgaste físico e emocional não me queriam deixar andar a pé", continuou.

"Por causa deles, não houve um dia em que perdesse a minha felicidade, alegria e histeria a trabalhar. Por causa deles. E graças a deus, o coração tem memória, não vão sair daqui", atirou.

Inês Herédia aproveitou ainda para destacar os percalços que juntamente com os colegas de profissão enfrentaram: "Atravessámos uma pandemia; muitas perdas; o Black Lives Matter; e tantas outras coisas. Crescemos juntos numa época de revolução. Demos as mãos e conseguimos permanecer no barco. Que orgulho. Que fortaleza", rematou.

Numa semana de despedidas, a atriz desfrutou da companhia dos colegas de elenco, Pedro Hossi e Leonor Seixas num jantar, como fez questão de partilhar com os seguidores através de um vídeo na sua conta de Instagram.



Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Atriz revelou ainda que fez promessa com os colegas de trabalho para estarem mais atentos uns aos outros.