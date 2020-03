Inês Herédia: "Haverá sempre preconceito na homossexualidade"

Estou com uma ansiedade que nem calculam. Nunca estive tão ansiosa!A minha personagem, a Isabel, é uma jovem muito pura, sem maldade, que vai para as vindimas e se apaixona pelo protagonista [a cargo de João Vicente]. E tem ali uma relação incrível, até que aparece a Vitória [Sara Barradas] e ele a deixa. É aí que ela se descobre como pessoa e descobre a vida e depois mete-se numa história completamente fora do baralho.Sim, foi uma contrapartida, embora tenha adorado ter feito aquele programa. Adorei e aprendi imenso, só me apetecia que existissem mais galas, embora aqui confesse que estava esgotada. Mas há uma coisa: este não foi o primeiro papel que me foi oferecido na TVI. Mas ainda bem que esperei: era para ter entrado a meio da trama de ‘Na Corda Bamba’, mas a TVI decidiu dar-me um papel de maior destaque, ou seja, esta Isabel. De qualquer maneira, puseram-me na mesa as duas opções e eu preferi fazer de empregada [risos]...É o meu maior medo. Porque existe o preconceito de que os betos, que é o meu caso, só sabem fazer de betos. E eu vou fazer a empregada, que nada tem a ver comigo.Além da dos diretores de atores, baseei esta miúda numa amiga minha, chamada Maria, que, apesar de também ser uma beta como eu, é muito pura, de tal forma que hoje é freira de clausura.Sim, deu-me mais um mês para os aproveitar e organizar tudo, porque subitamente, e as pessoas podem não acreditar, fica-se sem tempo. Mas quando estou em casa, e faço disso regra, não há telefones, não há nada, só eles. Isso é muito importante.Mudei muito, mesmo. É inevitável. Porque a minha vida profissional faz-me ter pouco tempo para eles. Portanto, o tempo em que estou com os meus filhos tem de ser a 100 por cento.Ainda não falam: dizem batata, o que é estranhíssimo, mãe, não, banana, papa e olá, que foi a primeira palavra [risos].Um é básico. Não me lixem. Mesmo que o bebé não durma, é básico. Quanto a nós, quando um não dorme, o outro acorda. E mesmo assim fizemos um treino, que eles já se habituaram ao choro um do outro. E depois pesam imenso... Estamos sem elevador. Imaginem dois miúdos, com 10 quilos cada um... Por isso, um é básico.Completamente, desde o primeiro minuto. Aquilo que as pessoas dizem, que o amor pelo filho não pára de crescer, não é um cliché, é a mais pura verdade. O meu amor não tem espaço...Foi ainda no ‘A Tua Cara Não me é Estranha’. Estava lá 12 horas ao domingo e foi complicado o desmame. E mesmo eu, que sou uma mãe descontraída, porque eu e a Gabi [mulher, Gabriela Sobral] confiamos muito uma na outra, estava sempre a ligar a tentar saber tudo: como foi o pequeno-almoço, o almoço...No início das gravações, achei que sim, porque estava mesmo muito tempo longe de casa. Interrogava-me se estava a tomar a decisão certa... Só que, ao mesmo tempo, depois pensava: não sou especial, isto é o que acontece a todas as mães. Até porque tenho de pôr comida na mesa. Além de que quero que os meus filhos, no futuro, vejam que sou feliz a trabalhar. Mas foi estranho aquele momento, estava sempre com culpa. Mas aprendi a lidar com isso.Não é uma pergunta nada preconceituosa. Não sei é responder justamente a isso, porque sei lá como é com uma mãe e um pai. Deixa de fazer sentido é aquela frase das minhas amigas em relação ao marido: que os maridos ajudam imenso. Não, ali a responsabilidade é das duas: a fralda é das duas, o colo é das duas e isso descansa-te. Porque sei que, se houver uma crise em casa, se alguém ficar doente, a Gabi tem tanta intuição como eu para perceber o que fazer. Além de que tem a idade em cima [54 anos].Ela tem uma calma de vida que não tenho. Eu sou a rápida e urgente.Ou és tu a criá-lo ou não existe. É um conselho aos pais novos. Muitas amigas me tinham prevenido, e eu confesso que ouvia aquilo e não ligava. Mas depois.... Mas nós decidimos criar estes momentos só nossos. Os meus pais são incríveis e babados e ficam com o Luís e o Tomás, sempre que é possível. Às vezes, à quarta-feira já estão a ligar a perguntar se não precisamos de descansar e se eu não quero lá deixá-los [risos].O início, para o público, da minha saída do armário, é aí, quando me caso. Mas isso tinha sido construído desde que sei que gosto de mulheres. Porque queria viver uma história igual à de todos os meus amigos que não são homossexuais. E acho que fiz esse caminho tão bem, e resguardada, que, quando decidimos casar, avisámos quem era importante – e fizemos uma coisa pequena – e ficámos conscientes de imediato que ia ser público e o que íamos receber de volta...[Interrompe] Achei que ia ser muito mais difícil e que as pessoas não iam perceber. Mas o engraçado é que sinto que o maior choque não foi o facto de sermos duas mulheres, mas a nossa diferença de idades [risos]. E isso é um bom indicador. Porque é algo que percebo, porque aconteceu com outros artistas, como a Sara Barradas. Mas, em relação à homossexualidade, haverá sempre preconceito. Acho que tenho sorte, talvez porque sou genuína, sem filtros, e isso faz com que as pessoas se aproximem de mim e me percebam. Porque o que veem é o que sou... E acho que percebem que vivo uma história de verdade. Comovi as pessoas nesse sentido.Temos 24 anos de diferença. A Gabriela aproveita a minha juventude e eu a sabedoria dela. Se isso não acontecesse, era impossível ter uma relação. Há entre nós muito respeito, e a Gabi nisso é incrível. Ela sabe, como já cá anda há mais tempo, e viveu mais, que há caminhos que me vão fazer sofrer, que vou cair, como é óbvio, mas deixa-me ser eu a vivê-los. E isso é a maior prova de amor que me dá. Ela não me impõe nada. Pode-me avisar, mas não me impõe nada, pois sabe que tenho de viver aquela história. E apazigua a minha ansiedade. É nisso que cresceram os pilares da nossa relação.Muito! Sou católica, cresci num ambiente beto, muito conservador... mas o maior preconceito estava na minha cabeça. Não queria esta vida para mim [faz uma pausa]. E acho que esta será a resposta que 90 por cento dos homossexuais irão dar, porque ninguém quer ser diferente. Foi complicado e vivi isso para dentro. O mais ridículo é que não sabia que ia ter uns pais superabertos a tudo.Só falei com alguém quando tive a minha primeira relação de um ano com uma mulher. Foi às escondidas. E como qualquer relação enclausurada, aquilo acabou. Estava tão mal que emagreci imenso. Até que falei com uma amiga e com o meu diretor espiritual, que é o padre Ricardo, e a partir daí comecei a pôr para fora o que sentia. Mas o maior preconceito estava dentro de mim. Continuei durante muito tempo a achar que um dia ia aparecer um homem e que me ia apaixonar perdidamente. E, por isso, tinha de estar quieta no meu sítio. Até que decidi ser feliz.Foi difícil. Porque, independentemente da forma como constróis a conversa na tua cabeça, achei sempre que os ia desiludir. Mas foi uma surpresa quando contei aos meus pais. O meu pai, que é superconservador, virou-se para mim e disse: "Sei o que é um problema: o cancro, a morte... Isso não é um problema!" E o meu pai dizer isso, o senhor Bíblia, deu-me uma lição. A minha mãe só tinha uma questão: porque é que eu não lhe tinha contado mais cedo, porque me podia ter ajudado.Muitos. E, para mim, é um tema sensível. Quando são adultos, tento responder a todas as questões. Quando são crianças, tento responder, mas através das minhas entrevistas, como esta. Sinto que não tenho direito de me meter numa família que não conheço. Mas é um tema difícil para mim... Estou muito validada pela exposição, sou atriz, estou num mundo liberal, mas nem toda a gente vive assim.