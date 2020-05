Ines Herédia leva 'puxão de orelhas' dos médicos por uso incorreto da máscara

Inês Herédia partilhou uma saída de casa com a máscara de proteção contra o coronavírus e acabou por ser alertada pelos profissionais de saúde.A atriz filmou-se durante uma ida ao cabeleireiro, no local e enquanto passeava após a visita ao espaço de beleza onde se deslocou para se arranjar para regressar ao trabalho. As gravações da novela 'Quer o Destino', na TVI, na qual integra o elenco, vão retomar.Foram esses momentos que foram divulgados nas redes sociais que lhe valeram, de seguida, um aviso da parte de médicos e enfermeiros, pelo uso incorreto da máscara. Tudo por cruzar os elásticos nas orelhas., escreveu a artista, que também usou óculos para proteger a zona dos olhos, como forma de aconselhar os milhares de seguidores que a acompanham.Inês Héredia revelou ainda um detalhe que, para ela, é uma vantagem de ter de usar máscara., começou por realçar., brincou, referindo-se aos textos da novela da estação de Queluz que tem de decorar.Radiante por regressar ao trabalho, Inês Héredia também continua a mostrar-se feliz na vida pessoal. A companheira de Gabriela Sobral, que nasceram em dezembro de 2018.