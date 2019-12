Inês Herédia protagoniza cenas quentes em novela

Inês Herédia é uma das mais recentes contratações da TVI e, depois de ter participado no programa ‘A Tua Cara não me é Estranha’, a atriz prepara-se para abraçar um novo desafio na ficção nacional, na nova novela ‘Vitória’, que estreia no próximo ano.A atriz terá um papel surpreendente com uma personagem "caliente" que promete incendiar o ecrã dos portugueses. "Eventualmente, vou andar com pouca roupa e acho ótimo. Desde que não mostre a cicatriz da cesariana tudo bem, até porque a história justifica pouca roupa", revelou a atriz, que se mostra entusiasmada com o novo projeto em antena.Confiante com o seu corpo e imagem, depois de ter sido mãe de gémeos há cerca de um ano, Inês Herédia conta com o apoio da mulher, Gabriela Sobral, nas cenas escaldantes. "Oh amigos... eu faço as cenas em casa com ela, ensaiamos", disse a atriz em tom de brincadeira.Ansiosa para que vejam a sua personagem na estreia da nova trama da estação de Queluz de Baixo, a atriz promete deixar "os portugueses de boca aberta" com a sua ousadia e sensualidade.Recorde-se que Inês, de 29 anos, e Gabriela Sobral, de 54, casaram-se em fevereiro de 2018, altura em que a artista assumiu a sua homossexualidade.A atriz engravidou semanas mais tarde, fruto de inseminação artificial. Os gémeos Luís e Tomás nasceram em dezembro de 2018 e são a grande prioridade do casal.