Inês Herédia revela que foi vítima de preconceito pela melhor amiga por ser homossexual

foi convidada de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni no programa 'É Preciso ter Lata', no Youtube, onde esteve a responder a perguntas dos seguidores. Um das perguntas que recebeu foi se já tinha sofrido de preconceito no trabalho. A atriz confessou que já tinha passado por duas situações, sendo que denunciou que, foi a questão feita por um internauta que levou Inês Herédia a desabafar., começou por afirmar., lamentou.A atriz voltou a ser discriminada por estar casada com uma mulher, mas preferiu não revelar, para já, esse episódio tendo prometido que iria expor no futuro.

Inês Herédia é casada com Gabriela Sobral e têm dois filhos, Tomás e Luís, de dois anos.