Inês Herédia tem uma sósia que faz sucesso a imitá-la

Constanza Ariza faz sucesso no Tik Tok.

Na publicação partilhada naquela rede social, a bloguer brincou com as parecenças com a mulher de Gabriela Sobral, recriando várias expressões da sua personagem na novela 'Quer o Destino', da TVI.esclareceu a jovem.O vídeo tornou-se viral e conta já com mais de 30 mil 'gostos' e 650 comentários.Além das semelhanças provocadas, Constanza e Inês têm característica idênticas, como o sorriso ou a cor do cabelo ruivo.