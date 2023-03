Inês Monteiro confirma fim da relação com Bruno Cabrerizo

Bruno Cabrerizo e Inês Monteiro

Em outubro do ano passado, a imprensa brasileira dava notícia do romance entre o ator brasileiro Bruno Cabrerizo, de 43 anos, e a portuguesa Inês Monteiro, de 26.









Numa entrevista à revista ‘Lux’, a atriz confirmou o fim da relação com Cabrerizo e revelou: “Apesar de já não estarmos juntos, temos uma relação muito boa”.

Recorde-se que o último namoro público de Bruno Cabrerizo foi com a atriz brasileira Carol Castro, com quem terminou em dezembro de 2021. Anteriormente, o ator namorou com Kelly Bailey, que está num relacionamento com Lourenço Ortigão e que se prepara para ser mãe.