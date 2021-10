Inês Val Bento, a musa de João Virgínia que aquece Alvalade Modelo de 21 anos é estrela do TikTok e fã incondicional do guarda-redes João Virgínia.

01:30

Vânia Nunes

Recém-chegado a Alvalade, emprestado pelo Everton, o guarda-redes João Virgínia, de 22 anos, tem um apoio especial nas bancadas. Inês Val Bento, a namorada, mostra ser uma adepta fervorosa do craque. Este agradece e não se coíbe de fazer declarações de amor à jovem, de 21. “O meu maior apoio. Obrigado por estares sempre aqui para mim. Podes sempre contar comigo”, escreveu numa imagem romântica dos dois partilhada na rede social Instagram.



A modelo e estudante também se mostra apaixonada. “Feliz aniversário para a pessoa mais especial. Desejo que concretizes todos os teus sonhos e que sejas sempre muito feliz! Porque a tua felicidade, é também a minha!”, escreveu há uma semana, por ocasião do aniversário do jogador. Inês Val Bento faz sucesso no Tiktok e no Instagram, onde partilha imagens e vídeos divertidos, muitos deles com o reforço dos leões.

