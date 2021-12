Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin reúnem família na neve Cunhado do rei Felipe VI está nos Pirenéus após ter sido condenado por corrupção.

Iñaki Urdangarin

06:00

Carolina Marques Dias

A infanta Cristina e o marido, Iñaki Urdangarin, estão na estância de esqui Baqueira Beret, nos Pirenéus, acompanhados pelos filhos, revelou a revista ‘Hola’. Esta é a primeira vez que a família está toda reunida depois de ter sido descoberto, em 2016, o envolvimento de Iñaki Urdagarin num escândalo de corrupção, que ficou conhecido como o caso Nóos. Cinco anos volvidos, a infanta Cristina mostra-se finalmente feliz por cumprir a tradição de passar férias na neve.



Recorde-se que Iñaki Urdangarin foi condenado, em 2018, a 5 anos e 10 meses de prisão. Contudo, desde o início do ano que o cunhado do rei de Espanha tem permissão para sair durante o dia para trabalhar fora da prisão, em Madrid. Iñaki pode ainda passar os fins de semana em casa. Só as noites são passadas na cadeia.

