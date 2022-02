Infanta Cristina e o marido de novo juntos em Barcelona

Infanta Cristina e o marido Iñaki Urdangarín

Foto: EPA

01:30

Débora Couceiro

A infanta Cristina foi vista com o marido, Iñaki Urdangarín, a passear em Barcelona, Espanha, depois da polémica que abalou o matrimónio e levou o casal a anunciar a separação. Segundo a revista espanhola ‘Hola’, os dois chegaram à cidade na passada sexta-feira (dia 11) e no fim de semana foram fotografados a passear juntos na rua, o que pode significar uma reconciliação.Recorde-se que, depois de umas férias na neve em família, em janeiro, a irmã do rei de Espanha foi surpreendida com fotografias do antigo desportista de mãos dadas com uma colega de trabalho, Ainhoa Armentia. Pouco depois, o casal, que já não vivia junto, anunciava o fim do casamento. Em comunicado, Cristina e Iñaki disseram que "em comum acordo" decidiram "interromper a relação conjugal". Contudo, não avançaram com o divórcio e a recente aproximação pode ser um sinal de perdão.Quem também parece ter sido perdoada é a suposta ‘amante’ de Iñaki, Ainhoa, que entretanto também foi vista a passear com o marido e os filhos.