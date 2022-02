Infanta Cristina fotografada com aliança Foi fotografada pela primeira vez desde que foram divulgadas as fotos da traição do marido, Iñaki Urdangarín.

Infanta Cristina

11 fev 2022 • 06:00

Fotografada pela primeira vez desde que foram divulgadas as fotos da traição do marido, Iñaki Urdangarín, a infanta Cristina surpreendeu ao continuar a usar aliança. A revista ‘Hola’ publicou imagens da irmã do rei de Espanha sozinha, no aeroporto, depois de ter regressado de Abu Dhabi, onde visitou o pai, Juan Carlos de Bourbon.



Recorde-se que, em janeiro, Urdangarín foi fotografado a passear de mãos dadas com uma colega de trabalho, Ainhoa Armentia. Pouco depois foi anunciado o fim do casamento.

