Infanta Maria Francisca de Bragança sobe ao altar em outubro

No dia 7 de outubro, o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, recebe o casamento da Infanta Maria Francisca de Bragança, de 26 anos, com o advogado Duarte Martins, de 32 anos. A segunda filha dos Duques de Bragança, D. Duarte e D. Isabel, revelou ao ‘Expresso’ que na lista de convidados vão estar “famílias reais mais próximas ou com quem a casa real tenha parentesco”.O convite foi também feito ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que já aceitou, e ao primeiro-ministro, António Costa. Deverá ainda acontecer uma receção na véspera da cerimónia, “um género de arraial para mostrar a cultura, num ambiente mais descontraído”, revelou o casal.