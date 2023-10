Infanta Maria Francisca fala sobre o pedido de casamento

A filha dos duques de Bragança irá casar com Duarte de Sousa Araújo no dia 7 de outubro

"O Duarte falou com o meu pai antes de pedir [em casamento]. Acho que mandou a carta de Timor e foi logo um sim direto. O meu pai estava mais interessado em falar sobre Timor com o Duarte do que sobre o meu pedido de casamento", disse a infanta Maria Francisca entre risos.

Numa conversa com Manuel Luís Goucha, transmitida esta quarta-feira, dia 4 de outubro, no programa 'Goucha', na TVI, foi feita uma promoção à conversa nas redes sociais do apresentador, na qual a infanta Maria Francisca de Bragança que se irá casar já no próximo sábado, dia 7 de outubro, no Convento de Mafra, deu alguns detalhes sobre o pedido de casamento.Nesse vídeo, que dá conta que a conversa ocorre na casa onde a infanta cresceu, o apresentador faz uma questão à filha de D. Duarte Pio.