Infanta Sofia de Espanha surge de muletas após acidente

Os reis de Espanha e as filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofia, inauguraram, na última segunda-feira, dia 11 de agosto, a sua agenda em Palma de Maiorca com uma visita à Casa Natal e ao Museu Frei Junípero Serra no âmbito de uma digressão nacional. Todavia, durante o ato oficial, quem mais chamou as atenções foi a infanta Sofia, de 13 anos, ao surgir com uma ligadura no joelho e apoiada por uma muleta.

De acordo com a revista ‘Hola’, a filha mais nova de Felipe VI e Letizia sofreu uma queda no passado domingo, dia 9, no palácio de Marivent, residência da família real durante a estadia nas Baleares. A publicação refere ainda que a infanta recebeu assistência médica, tendo levado cinco pontos no joelho.

A princesa Leonor, de 14 anos, esteve sempre ao lado da irmã durante a visita, ajudando-a a deslocar-se.