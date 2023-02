Infanta Sofia quer seguir o sonho de ser futebolista

10:16

A infanta Sofia, a filha mais nova de Filipe VI, tem o sonho de se tornar jogadora de futebol profissional e, por isso, irá realizar provas para ser admitida no CD DUX Internacional de Madrid Football Academy, em Villaviciosa de Odón. Atualmente, Sofia, de 15 anos, joga num clube de Madrid. Mas a paixão pelo desporto faz com que queira dar um salto na carreira e jogar numa equipa maior.Para integrar o clube, a infanta terá de passar nas provas desportivas e, no caso de ser admitida, poderá integrar a equipa principal feminina, atualmente formada por 21 jogadoras, e que integra a primeira divisão da Real Federação de Futebol de Madrid.De acordo com o El Confidencial Digital desta quarta-feira, a família real apoia a decisão da infanta:. A publicação adianta ainda que os horários dos treinos não afetam as aulas de Sofia, uma vez que seriam fora do horário escolar - segundas e sextas-feiras às 20h30 e às 18h15 às quartas-feiras.