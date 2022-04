Infeção obriga Ângelo Rodrigues a nova operação Ator voltou ao Hospital Garcia de Orta, Almada, para ser operado pela 11ª vez à perna esquerda.

Infeção obriga Ângelo Rodrigues a nova operação

01:30

Cerca de dois anos depois de ter estado entre a vida e a morte devido a uma grave infeção, Ângelo Rodrigues, de 34 anos, voltou, na quinta-feira, ao Hospital Garcia da Orta, em Almada, para ser operado pela 11ª vez à perna esquerda. Foi o próprio que o revelou nas suas redes sociais. Antes de seguir para o bloco operatório, o ator brincou com as marcações que lhe fizeram na perna. “Entretanto, entraram aqui umas crianças com uns marcadores”, escreveu.



Recorde-se que, em agosto de 2019, Ângelo Rodrigues teve uma paragem cardiorrespiratória após ter injetado testosterona nas nádegas. Devido à gravidade da infeção, que quase resultou na amputação da perna esquerda, o artista acabou por ficar dois meses internado no Hospital Garcia de Orta, onde foi operado quatro vezes para remover tecidos mortos (a infeção chegou a ir do pé até à zona lombar). Após ter tido alta hospitalar, Ângelo Rodrigues teve de fazer fisioterapia e andou várias semanas de bengala. Desde então foi submetido a diversas cirurgias.

