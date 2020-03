Infetado com Covid-19, Príncipe Carlos reage a mensagens de apoio

A carregar o vídeo ...

Príncipe Carlos está infetado com coronavírus

A realeza britânica está em alerta depois do príncipe Carlos, filho da rainha Isabel II, ter sido infetado com coronavírus.Uma informação avançada em comunicado pela casa real revelou que o príncipe se encontra em isolamento e com "sintomas leves" do vírus.Face a todo o alarmismo vivido nas últimas horas, Carlos foi alvo de milhares de mensagens de apoio, com desejos de rápida recuperação.Através de uma publicação na pagina oficial do Palácio, o príncipe tornou público o seu agradecimento e apreço., pode ler-se na publicação.