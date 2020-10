Influencer confirma troca de mensagens com João Félix

Depois de terem superado uma traição em março de 2020,, de 20 anos, e, de 17, voltam a enfrentar uma nova crise na relação. Em causa estão declarações de Jéssica Antunes, concorrente do ‘Big Brother - A Revolução’, da TVI, que denunciou um novo caso de assédio por parte do jogador. Numa conversa dentro da casa mais vigiada do País, a concorrente revelou que o craque assediou a sua irmã,, uma jovem influencer, com mais de 180 mil seguidores nas redes sociais, que terá despertado a atenção de Félix., afirmou a concorrente. Nesta conversa, ficou por esclarecer quando é que Félix terá tentado seduzir Margarida Antunes e se existiu algum contacto posterior.Segundo a jovem, a irmã e concorrente do ‘BB’ não explicou o que realmente se passou com o futebolista., disse a jovem influencer à revista ‘Tv Guia’.Apesar de negar qualquer envolvimento com o jogador do Atlético Madrid, as suspeitas de traição voltaram a ensombrara a relação da atriz da TVI e do futebolista. O ambiente de tensão e insegurança voltou a pairar no namoro, que já sofreu com várias fragilidades e inseguranças., disse ao CM uma fonte ligada à atriz e modelo.Tal como há sete meses, Margarida Corceiro e João Félix preferiram manter o silêncio e não se pronunciaram sobre a história revelada.A viver uma relação à distância, entre Lisboa e Madrid, o jovem casal tem enfrentado também vários problemas de agenda para manterem os encontros. Se por um lado Félix mantém rigorosos compromissos profissionais com o Atlético Madrid, Magui, como é carinhosamente chamada, está decidida a vingar no mundo da representação e é um dos rostos da nova novela da TVI, ‘Bem Me Quer’, cujas gravações decorrem entre os estúdios, em Lisboa, e Aveiro. O tempo para namorar é cada vez mais escasso.