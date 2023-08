Influencers e atrizes mostraram-se chocadas com agressão a criança

Catarina Gouveia

01:30

Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais no qual é visível uma ama a exercer violência física e psicológica contra uma criança de dois anos causou revolta entre várias figuras públicas. Catarina Gouveia foi uma das caras conhecidas que fez questão de demonstrar a sua revolta com o caso. “Violência física ou emocional contra outra pessoa, seja adulto ou criança, é um crime e merece intervenção imediata! Estou em estado de choque com a brutalidade, com a violência”, confessa. Também Helena Coelho usou as redes sociais para manifestar o seu choque com a agressão à criança. “Os nossos filhos merecem ser cuidados com amor e nunca bater, falar mal ou qualquer tipo de agressividade será solução”, destaca Helena. Já Dânia Neto mostrou-se aliviada por a alegada agressora já ter sido identificada pelas autoridades.