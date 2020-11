Influenciadora brasileira sai do tribunal como culpada após ter sido violada

Cláudio Gastão da Rosa Filho disse que

jamais teria uma filha do nível" da jovem.

De acordo com a justiça brasileira, André Aranha não tinha como saber que a jovem de 23 anos não consentia o ato sexual, por isso, não teve "intenção" de violá-la. Mas o caso ganhou outros contornos quando o Ministério Público se referiu a Mariana Ferrer num quadro de "violação culposa", um termo que nem existe na legislação do Brasil., que apresentou imagens de Mariana em poses sensuais, enquanto modelo fotográfica, para justificar os atos do seu cliente. Ao mostrá-las,O caso remonta a 2018 e a violação terá ocorrido durante uma festa em Florianópolis.Nas redes sociais têm-se multiplicado as mensagens de apoio à jovem.