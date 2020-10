Ingleses já andam de olho na namorada de Rúben Dias

Transferido recentemente para o Manchester City por 60 milhões de euros, não é só Rúben Dias que, por estes dias, anda no centro das atenções em terras de sua majestade.Também April Ivy (nome artístico de Mariana Gonçalves), a namorada, já anda debaixo de olho dos ingleses, ou não tivesse ela umas curvas de fazer inveja.O site ‘Republic World’ vai mais longe e dedica um artigo à que chama “deslumbrante” namorada de 21 anos de Rúben Dias, referindo que a jovem está encantada por se mudar para Manchester. Diz ainda aquele site que o casal começou a namorar há dois anos e que tem sido inseparável desde então. Mas não são só os ingleses que começam a falar de April Ivy.Também o site do jornal espanhol ‘Marca’ diz que a portuguesa é a WAG (sigla para Wives and Girlfriends) da moda da Premier League.Em foco nos sites internacionais anda o vídeo ‘Be Ok’, em que a cantora surge ousada e sensual.