Ingleses 'loucos' com mulher de Cédric

01:30

Carolina Cunha

Cédric Soares, de 28 anos, é a mais recente contratação do Arsenal. O jogador, que passou as últimas temporadas no Southampton e Inter de Milão, mudou-se agora para Londres e a sua chegada não passou despercebida... nem a da mulher, Filipa Brandão, com quem se casou em julho de 2019.Dona de um corpo escultural, a mulher do jogador já dá que falar na imprensa internacional, que chama Filipa de "deslumbrante".A beleza e sensualidade da portuguesa não passam despercebidas nas bancadas do clube inglês, e os adeptos agradecem.Recorde-se que ao longo dos últimos anos, Filipa tem acompanhado o percurso profissional do português.