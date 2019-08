Ingleses rendidos a beleza da namorada de Cancelo

Posteriormente, usou as redes sociais para se mostrar orgulhosa. "Tenho a certeza que vais brilhar e demonstrar a todos aquilo que eu já sei, que és o melhor", escreveu, reforçando o seu apoio: "Já percorremos quilómetros com a casa às costas. Portugal, Espanha, Itália e agora Inglaterra. Quase oito anos depois, este será o nosso maior desafio (...) pois passámos a ser três".



"Nunca vos vai faltar nada"

Antes do arranque da época desportiva, Daniela Machado e João Cancelo estiveram de férias em Formentera, Espanha, e fizeram as delícias dos seguidores ao partilharem imagens românticas, sempre acompanhadas de declarações de amor.



"Por mais voltas que a vida dê, com amor nada faltará e esse será sempre o prato principal servido à mesa em nossa casa, amor", escreveu a jovem no Instagram. O jogador, de 25 anos, apressou-se a retribuir a mensagem: "Obrigado por tudo princesa(s), nunca vos vai faltar nada. Amo-vos".

Recém-chegado a Inglaterra para integrar o plantel do Manchester City, João Cancelo tem partilhado o protagonismo com a namorada de longa data. Tudo porque os adeptos do clube estão rendidos a Daniela Machado e têm invadido o seu Instagram com mensagens de boas-vindas e elogios.A jovem de 23 anos, que está grávida de cinco meses, é inseparável do craque e fez questão de acompanhá-lo no momento da sua apresentação oficial no clube.