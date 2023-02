Insólito: Veja o disfarce da filha de Sónia Jesus

View this post on Instagram A post shared by So´nia Jesus (@soniiajesus)

Celebra-se mais um Carnaval e os filhos dos famosos não perdem a oportunidade de se vestirem a rigor. Exemplo disso foi Naisa, a filha do meio de Sónia Jesus e Vítor Soares, que se disfarçou de major das operações especiais brasileiras., escreveu a ex-concorrente do Big Brother numa publicação no Instagram. Quanto à escolha, Sónia Jesus afirma que se deve à paixão de Naisa pelo Brasil:Veja o disfarce da filha de Sónia Jesus na fotogaleria!