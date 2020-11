Internado numa clínica de reabilitação Diogo Amaral recebe apoio dos fãs

Diogo Amaral decidiu voltar aos tratamentos de desintoxicação que já tinha feito no início de 2019 para travar o consumo de drogas. Internado numa clínica de reabilitação e sem ver os filhos, o ator de ‘Terra Brava’ da SIC tem recebido o apoio de vários fãs, neste momento difícil.

"Energia positiva. Vamos em frente", "Força, Diogo. É preciso força e coragem e tu tens", "Coragem, foco e determinação. Vais conseguir", "Um dia de cada vez" ou "Tens muito valor e todos torcemos pela tua felicidade", são algumas das mensagens de apoio que se podem ler nas redes sociais do ator.

Há um ano, o ator falou abertamente sobre o problema a Cristina Ferreira e contou que o consumo de drogas o levou a fazer "coisas terríveis": "Menti à Jessica (Athayde), sempre, menti a tanta gente. Conseguia fingir que estava tudo bem. Não usava (drogas) quando estava a trabalhar, nem quando estava com o meu filho (Matheus), mas arranjava maneira de por o meu filho em casa da minha mãe para usar. Sou um sortudo do caraças. Tive a sorte de passar por isto tudo. Estive numa clínica na Escócia, que é o planeta dos horrores. É um hospital, tiram-te o telemóvel, revistam-te todos os dias, é horrível. Aquilo que eu vi ali faz-me não querer voltar para lá".

No entanto, o ator tem medo de uma recaída e para não prejudicar os filhos, Mateus, de cinco anos, fruto da antiga relação com a atriz Vera Kolodzig, e Oliver, de um, fruto da anterior relação com Jessica Athayde, decidiu iniciar os tratamentos.



Enquanto está internado, os pequenos encontram-se aos cuidados das respetivas mães.