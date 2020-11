Internado numa clínica de reabilitação Diogo Amaral recebe mimo de Jessica Athayde

Jessica Athayde recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, para assinalar o 38º aniversário do ex-namorado, Diogo Amaral. A atriz não deixou a data passar despercebida e partilhou uma fotografia inédita do filho, Oliver, de dois anos, com o pai.

"Parabéns, papá", escreveu a atriz na legenda da fotografia em que o ator surge a agarrar o filho ao colo. A fotografia inédita foi tirada nos primeiros dias de vida do filho do casal.

Desde o início do relacionamento, que o ex-casal enfrentou várias crises para manter uma relação em prol do bebé. Agora, Jessica provou que a amizade entre o casal de atores continua, mostrando apoiar o ex-namorado num momento difícil, uma vez que foi internado numa clínica de reabilitação para tratar a toxicodependência.



Recorde-se que Diogo Amaral é ainda pai de Mateus, de cinco anos, fruto da anterior relação com a atriz, Vera Kolodzig.