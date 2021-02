Io Appolloni arrasa Sara Barradas por defender a mãe dos crimes de burla: "Eu cuspia na cara dela"

não esconde a revolta e a fúria com a mãe dee o padrasto desta,, após burlarem o seu filho. O crime de que o filho foi alvo deixou a atriz "com as entranhas às voltas", segundo a 'TVGuia'.A atriz revelou que foi, a ex-mulher de, atual genro de Felisbela, que a alertou sobre o crime de burla de que o filho foi vítima., disse à publicação.A artista de 75 anos contou ainda que ligou logo para o filho:. A atriz de origem italiana disse ainda que o filho, de 37 anos, acredita que o irmão lhe vai devolver o dinheiro., partilhou, indignada.A atriz arrasou a mãe de Sarra Barradas, tecendo-lhe duras críticas e garante que não se vai calar sobre a situação:, afirmou.Io não se fica por aqui e revela:Recorde-se que a mãe de Sara Barradas e o companheiro desta estão já a cumprir penas de prisão efetiva, de sete e seis anos, respetivamente, por crimes de burla qualificada. Lesaram familiares e amigos através de um esquema em que diziam ter acesso a apartamentos a preços de saldo. Pediam para que transferissem o valor do sinal, mas o negócio nunca chegava a ser concretizado nem o dinheiro devolvido. Com o esquema de burlas, o casal angariou perto de 300 mil euros.