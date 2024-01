Io Appolloni parte duas costelas e é internada na Casa do Artista

Io Appolloni

12 jan 2024 • 14:38

Io Appolloni terminou 2023 da pior forma. A antiga concorrente do programa 'Hell's Kitchen Famosos', da SIC, caiu da cama, em dezembro passado, e acabou por partir duas costelas. Mais tarde, foi internada para reabilitação na Casa do Artista, em Lisboa., começou por contar Io Appolloni à revista 'TV Guia'.A atriz, que está em recuperação, não perde a boa disposição e brinca com o episódio., brincou, acrescentando que regressou ao seu apartamento de Miraflores, em Oeiras, no dia 2 de janeiro, onde continuará em recuperação., rematou Io Appolloni.