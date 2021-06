Io Appoloni: “Com o Camilo descobri o prazer sexual” Atriz recordou romance com Camilo de Oliveira e revelou que a relação, que durou sete anos, chegou ao fim devido às traições.

Com o Camilo [de Oliveira] descobri o prazer sexual. Pensava que se pudesse ter só de vez em quando, afinal não. O orgasmo tem-se cada vez que tens relações. E mais, não tens só um, tens dois, três, quatro, cinco… impressionante.” Foi desta forma que Io Appolloni, de 76 anos, falou sobre a sua relação com o falecido ator no programa ‘Alta Definição’, da SIC. O casal esteve junto sete anos, mas o romance acabou por chegar ao fim, segundo a própria, por causa de traições por parte de Camilo. “Durante sete anos aguentei-lhe traições, umas atrás das outras. E eu conseguia perdoar. Chegou a uma certa altura que disse que bastava. Acabou. Ele não acreditava porque já tinha aguentado tantas vezes”, afirmou. A Daniel Oliveira acabou por recordar um episódio em que apanhou Camilo a traí-la. “Bati à porta [do camarim] e não abriu. Meti a cabeça por baixo e vi quatro pés. Fui buscar uma enxada e ameacei que ia deitar a porta abaixo caso ele não abrisse. Abriu e estava com uma mulher feia até dizer chega. Era só isso, o sexo, não significava mais nada”, contou.

