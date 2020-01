IRA ataca João Cabeleira e garante que animais vivem "rodeados de fezes e sem água"

captadas pelo delegado na 1ª avaliação feita no local, antes do diálogo com a detentora dos animais".





A Intervenção e Resgate Animal voltou a reforçar a acusação de maus tratos aos animais por parte de João Cabeleira, ex-guitarrista dos 'Xutos e Pontapés' e da ex-mulher, Bastet.Depois de serem divulgadas imagens chocantes das condições em que os cães do ex-casal se encontram, a associação de apoio aos animais partilhou um novo vídeo onde um homem surge a alimentar animais que estão dentro da habitação, cheios de fome, que garante terem sido, pode ler-se no texto partilhado junto das novas imagens.

"Após a visita da equipa ao local, hoje, verificou-se que essa situação estende-se a mais animais presentes no domicílio, em que foi possível verificar-se inexistência de água, comida ou higienização do espaço", pode ler-se ainda.



Além disto, a IRA não poupa o 'ataque' a João Cabeleira, visto que o artista e a ex-companheira negam todas as acusações de que têm sido alvo: "Senhor João, utilizar o nome da nossa instituição para garantir que as condições para o bem-estar dos seus animais estão asseguradas e que os mesmos cumprem a lei é algo que não deva repetir".



A instituição deixa ainda claro que "todos os elementos recolhidos serão remetidos para o SEPNA da Guarda Nacional Republicana, assim como à autoridade veterinária municipal cumprindo o protocolo habitual".