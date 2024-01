IRA desmente Leandro com duras críticas

a IRA fez um novo comunicado a desmentir algumas das alegações do músico.

, onde o presidente terá admitido que faria 'o mesmo no lugar dele'", começou por esclarecer a Intervenção e Resgate Animal.



"Tendo isto desmentido e esclarecido, vamos ao segundo ponto. Se o Leandro agiu de forma irrefletida com o seu cão, tendo agredido a Daisy com tal violência que a mesma 'voou' (e olhem que para um canídeo de 55kg 'voar' com um soco, a brutalidade foi de tal forma desmedida ou então a sua versão não corresponde à realidade) e caso seja a segunda opção, é o Leandro que deve um pedido desculpas aos portugueses por ter afirmado sem pudor em televisão nacional, que agrediu violentamente o seu canídeo por um erro irrefletido e por ter entendido mal a situação (curiosamente, o mesmo de que nos acusa) normalizando a violência contra animais", refere ainda o comunicado.



"Com humildade, admita que eventualmente tenha tido um acto irrefletido no momento em que achou que o seu filho tenha ficado ferido por um Cane corso de 55kg, com um historial de agressão com vizinhos, tendo deixado o mesmo sozinho a brincar com o seu filho, mas que não o agrediu da forma como descreveu superior e entusiasta, levando os portugueses a acreditarem tratar-se de uma pessoa descontrolada, irresponsável e violenta, quando afinal não o é/foi", aponta.



"Por fim, o IRA está integrado nos sistemas de emergência nacional, o seu trabalho é reconhecido pelas autoridades policiais e principalmente apoiado pelos Portugueses há mais de 7 anos. O que seria de nós se precisássemos destes tristes episódios para 'aproveitamento'. Partilhem, IRA", diz por fim.



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Intervenção e Resgate Animal (@intervencaoresgateanimal)

