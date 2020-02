Irina e Bradley juntos em festa após separação

Depois de protagonizarem uma das separações mais mediáticas, em junho de 2019, Bradley Cooper e Irina Shayk reencontraram-se durante uma festa que se seguiu à cerimónia dos BAFTA, em Londres. Os dois chegaram separados, mas o reencontro foi registado pela imprensa internacional. Irina e Bradley conseguiram captar todas as atenções do evento e mostraram que superaram os problemas do passado.O casal, que viveu um período conturbado depois de os rumores de um romance entre Lady Gaga e Cooper terem corrido Mundo, posou para os fotógrafos e conseguiu surpreender todos os presentes.Depois do icónico reencontro entre o ex-casal, foi a vez de Lady Gaga mostrar que também está feliz na sua vida amorosa.A cantora surpreendeu os seguidores ao publicar, poucas horas depois, a primeira fotografia que confirma o namoro com Michael Polansky.Na imagem, Lady Gaga surge ao colo do empresário, a bordo de um iate de luxo. Visivelmente feliz, Gaga mostra que encontrou o amor ao lado do empresário com quem vive uma relação há vários meses., escreveu na legenda da imagem que surpreendeu os seguidores. Michael Polansky, namorado da artista, gere um instituto de apoio a vítimas de cancro, criado pelo cofundador do Facebook Sean Parker.Lady Gaga e Bradley Cooper aproximaram-se durante as gravações do filme ‘Assim Nasce Uma Estrela’. O alegado romance entre os dois foi notícia na imprensa em todo o Mundo e gerou uma forte onda de comentários. Devido à pressão em redor do envolvimento, a relação de Cooper e Irina acabou por não resistir e os dois anunciaram a separação poucos meses depois.