Irina bate com a porta e sai de casa de Bradley Cooper

01:30

André Filipe Oliveira

A relação amorosa entre Irina Shayk e Bradley Cooper vive uma das fases mais conturbadas de sempre. O casal já estará a viver em casas separadas.A modelo russa, de 33 anos, terá abandonado a casa que dividia com o ator em Los Angeles e ter-se-á mudado para a sua casa de solteira em Nova Iorque, com a filha Lea de Seine, de apenas dois anos. Por sua vez, Cooper foi visto, na quarta- -feira, em Malibu a sair de casa de um amigo. O ator exibia um estilo desportivo, ao surgir com umas calças de fato de treino e um chapéu na cabeça.Os rumores de que o par romântico estaria a ponderar colocar um ponto final na relação surgiram no início deste ano, após o realizador protagonizar uma cena romântica com Lady Gaga, nos Óscares.Posteriormente, a ex-namorada de Ronaldo deixou de seguir a cantora no Instagram, o que fez aumentar as especulações. De acordo com a imprensa internacional, o realizador e a modelo só estariam a "aguentar" a relação por causa da filha.