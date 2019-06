18:32

.

Irina Shayk e Bradley Cooper estão a tentar manter a relação. Foi noticiado pela imprensa americana, que o casal está a atravessar uma crise na relação , e que até viveram em casas separadas.Na tarde de quarta-feira, 5 de junho, a modelo foi fotografada a passear com a filha Lea. Irina mostra-se alheia à polémica da separação e mostrou-se sempre muito contente durante as brincadeiras com a menina. Bradley Cooper não esteve presente neste momento de mãe e filha, aumentando os rumores de que já não estão juntos.Segundo uma fonte do casal, "eles querem salvar a relação pela filha, mas a verdade é que nenhum é feliz"