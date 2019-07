Irina Shayk apoia-se na mãe após separação

11:56





Atualmente solteira, a manequim russa encontra-se focada na família mais próxima onde tem encontrado o apoio necessário para ultrapassar a dura separação do ator.



. Cada vez mais ousada e arrojada com os seus looks, a modelo surgiu com um vestido justo vermelho que não passou despercebido aos olhos dos que passeavam longo do rio Hudson, em Nova Iorque.Atualmente solteira, a manequim russa encontra-se focada na família mais próxima onde tem encontrado o apoio necessário para ultrapassar a dura separação do ator. Recorde-se que, o ex-casal continua a disputar a guarda da filha, de apenas dois anos. Recorde-se que, o ex-casal continua a disputar a guarda da filha, de apenas dois anos.

Irina Shayk, de 33 anos, vive um período conturbado após a separação de Bradley Cooper. Apesar de diariamente continuar a ser confrontada com notícias acerca da rutura e de uma eventual traição, Irina tudo tem feito para seguir a sua vida com a maior naturalidade possível.Nesta fase difícil, a mãe tem sido o seu principal apoio e viajou até Nova Iorque para estar junto a Irina. As duas foram surpreendidas juntas durante um passeio em que também esteve a filha de Irina, Lea