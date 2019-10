06:00

Longe das polémicas com a separação de Bradley Cooper e os rumores de traição do ator com Lady Gaga, Irina Shayk seguiu em frente e mostra que os tempos conturbados fazem parte do passado.A manequim russa está de regresso às produções sensuais e, numa nova campanha para uma marca de lingerie, mostra-se sedutora, aos 33 anos.Depois da separação, Irina assume estar numa nova fase, completamente dedicada ao trabalho e, claro, à filha Lea de Seine.