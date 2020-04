Irina Shayk com o coração dividido entre o 'ex' e o novo amor

A carregar o vídeo ...

Irina num momento a dançar

tem estado cada vez mais próxima do negociador de arte Vito Schnabel, com os dois a terem sido fotografados muito cúmplices à entrada da casa do norte-americano em Manhattan, no coração de Nova Iorque.No entanto, e segundo a imprensa internacional, seguir em frente não está a ser fácil para a modelo russa, que continua presa ao passado e ao amor por Bradley Cooper. Segundo várias revistas americanas, os dois estavam a tentar uma reaproximação nos últimos tempos, até Irina se aproximar de Vito. Agora, a ex-namorada de Cristiano Ronaldo sente-se insegura e não sabe o que fazer.Certo é que a filha em comum com Bradley Cooper é a grande prioridade e começou por ser pela pequena Lea, de três anos, que Irina Shayk e o ator voltaram a estar mais próximos. O romance com Vito Schnabel veio acrescentar novos ingredientes a esta história, uma vez que Cooper terá ficado com ciúmes ao saber da novidade., diz uma fonte.