Irina Shayk dedicada à filha e ao trabalho após traição de Bradley Cooper

01:30

Rute Lourenço

Depois do calvário vivido com a traição de Bradley Cooper e toda a polémica em torno do romance com Lady Gaga, Irina Shayk começa, aos poucos, a retomar a sua vida e mostrou ao Mundo que está bem e recomenda-se na sua mais recente produção para a revista 'Vogue' espanhola.A modelo russa surge arrasadora em fotografias sensuais a preto-e-branco, revelando, desta forma, que o trabalho é o foco para superar a má fase.A manequim tem estado também muito dedicada à filha, Lea, de dois anos, para que a menina não se ressinta com a separação. Entretanto, o ex-casal já chegou a acordo em relação à custódia da bebé. O ator e Irina vão dividir a guarda de Lea e tentar manter uma relação tranquila.