Irina Shayk desfruta vida de solteira e desabafa: "Não preciso de um homem"

Após duas relações falhadas - uma com Cristiano Ronaldo e outra com Bradley Cooper - modelo russa, de 35 anos, diz que não procura um novo amor

10 abr 2021 • 18:17

Aos 35 anos,. A modelo russa mantém uma relação de amizade com o ator norte-americano Bradley Cooper, com quem tem uma filha, Lea de Seine, de quatro, e não procura novo amor.Em entrevista à revista ‘In Style’, a manequim - que manteve também um relacionamento amoroso com Cristiano Ronaldo - insiste que não precisa de um homem na sua vida, embora esteja disponível para amar novamente e até casar., esclarece. E continua:Shayk não tem problemas em afirmar que se sente mais "feliz" e "livre" estando solteira.