Irina Shayk e Bradley Cooper cada vez mais próximos da reconciliação

01:30

Mais de um ano depois de terem colocado um ponto final na relação, a pandemia pode ter juntado novamente Irina Shayk e Bradley Cooper.De acordo com o jornal ‘Daily Mail’, o ex-casal voltou a passar muito tempo junto neste período, com o pretexto de privilegiar o bem-estar da filha Lea, de três anos. Mas parece que a criança não é o único fator de união das estrelas e o amor pode mesmo ter voltado a falar mais alto.Numa das últimas ocasiões, o jornal britânico fotografou a modelo russa a entrar na casa do ator de Hollywood. Permaneceram juntos durante mais de quatro horas, tendo inclusivamente almoçado em família.Uma proximidade que volta a alimentar os rumores de uma reconciliação, tão aguardada pelos fãs do mediático par.