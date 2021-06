Irina Shayk e Kanye West apanhados juntos em viagem romântica a Paris

Irina Shayk

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Após vários rumores, está confirmada a relação de Irina Shayk, ex-namorada de Cristiano Ronaldo, e do rapper Kanye West. O artista celebrou o 44º aniversário com uma viagem a França mas não foi sozinho.O ex-marido de Kim Kardashian, que está decidido a viver um novo amor, contou com a companhia especial da modelo russa. O mais recente casal foi visto a passear num clima de cumplicidade num jardim, que denuncia a relação de intimidade que mantêm há várias semanas. Segundo a imprensa internacional, Irina e Kanye ficaram hospedados num luxuoso hotel na região de Provença.As imagens do rapper e da modelo surgem quatro meses após o anúncio de divórcio de Kim Kardashian. Também Irina Shayk não voltou a assumir uma relação desde a rutura com Badley Cooper.