Irina Shayk e Sara Sampaio nas festas loucas de Isabel dos Santos

Um dos negócios do império empresarial da família dos Santos, agora envolta num escândalo de corrupção, é a conhecida casa de joalharia suíça De Grisogno.A marca é uma das mais procuradas por celebridades e, para reunir os seus principais clientes VIP, todos os anos dava uma festa excêntrica, à margem do Festival de Cinema de Cannes, em que oferecia joias às famosas, que aceitavam desfilar com roupas sexy e os adereços milionários.As festas patrocinadas por Isabel dos Santos prolongavam-se pela noite fora, num ambiente de luxúria, sempre com a presença de uma centena de guarda-costas para vigiar as joias expostas e usadas pelas famosas.No entanto, estes não conseguiram impedir um roubo no valor de 20 milhões de euros, em 2013, de um colar que nunca chegou a aparecer.A luxúria, excentricidade e o requinte marcava estes dias de festas loucas, sempre aguardadas pelas famosas.